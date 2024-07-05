"Хезболла" завдала ракетного удару по Ізраїлю, є загиблий

Угруповання називає це відплатою за знищення одного з військових командирів.

Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю

Ліванська "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю близько 200 ракет та ударних безпілотників. Як повідомляє BBC, внаслідок атаки загинув один із офіцерів ізраїльської армії.

Угруповання, визнане чималою кількістю держав терористичною організацією, назвало обстріл відповіддю на знищення одного із високопоставлених військовий командирів, про яке стало відомо напередодні. Тоді ж "Хезболла" застосувала проти Ізраїлю 100 ракет, проте минулося без постраждалих.

У відповідь на повторну атаку Ізраїль поцілив у військову інфраструктуру на території підвенного Лівану. Медіа "Хезболли" говорять про одного загиблого через застосування дронів.