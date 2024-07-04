У Румунії визначилися із датами президентських і парламентських виборів

Два тури президентських виборів пройдуть у листопаді та грудні.

Правляча коаліція Румунії, до складу якої входять ліві соціал-демократи і правоцентристські ліберали, прийняли рішення про проведення президентських виборів 24 листопада та 8 грудня. 1 грудня пройдуть парламентські вибори.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обидві партії продовжуватимуть діяти в коаліції після парламентських виборів. Також очікується, що, імовірно, вони висуватимуть окремих кандидатів на наступника Клауса Йоганніса, який раніше очолював Ліберальну партію.

На виборах до Європарламенту вони йшли зі спільними списками та отримали 48,6% голосів.

Новому уряду потрібно буде подвоїти зусилля, щоб скоротити дефіцит бюджету та провести реформи, необхідні для забезпечення надходження мільярдів євро ЄС на відновлення.

Оскільки президентські повноваження включають нагляд за зовнішньою політикою, новий президент відіграватиме вирішальну роль у зобов’язаннях Румунії щодо подальшої підтримки України.

Поки що немає повного списку підтверджених кандидатів, тому опитування громадської думки не виявили явного фаворита.

Поки що румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка очолює проросійську партію "SOS" та відома антиукраїнською позицією, повідомила про намір брати участь у президентських виборах.