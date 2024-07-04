Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом по всій Великобританії, і працюватимуть до 22:00.

У Великобританії розпочалися дострокові вибори, на яких вирішуватимуть, хто буде депутатом у Палаті громад і яка партія сформує наступний уряд.

Про це пише ВВС.

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірланії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00.

Одразу після закриття розпочнеться підрахунок голосів та оприлюднення екзитполів.

Перші результати оголосять близько 23:00, проте остаточні підсумки стануть відомими найімовірніше близько 9 години ранку.

За останніми опитуваннями, перемогу на виборах впевнено здобувають лейбористи, на другому місці консерватори Ріші Сунака, близько тримаються євроскептики.

За останніми опитуваннями, перемогу на виборах впевнено здобувають лейбористи, на другому місці консерватори Ріші Сунака, близько тримаються євроскептики.