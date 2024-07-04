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Парламент Болгарії провалив голосування за уряд меншості

Країна ризикує продовжити політичну кризу, через яку за три роки відбулося шість виборів.

Парламент Болгарії провалив голосування за уряд меншості
Парламент Болгарії
Фото: EPA/UPG

Болгарський парламент не підтримав кандидатуру Росена Желязкова на посаду прем'єр-міністра. Представник правих, які виграли червневі вибори, отримав лише 98 голосів у 240-містному Національному зібранні.

За повідомленням Euronews, таким чином парламент відкинув можливість створення уряду меншості. Партія ГЕРБ має усього 68 мандатів і не здатна сформувати кабінет міністрів без домовленості з іншими політичними силами.

Проросійський президент Болгарії Румен Радєв тепер передасть повноваження обирати прем'єр-міністра політсилі, що фінішувала другою - "Руху за права і свободи". Проте аналітики сумніваються у тому, що будь-яке наступне голосування за очільника уряду зможе стати успішним.

Це означатиме для Болгарії високу ймовірність оголошення ще одних позачергових виборів, які стануть вже сьомим голосуванням за останніх три роки, підтвердивши наявність в країні глибокої політичної кризи.

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