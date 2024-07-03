Провідний спонсор демократів США заявив, що через 4-5 днів буде відомо, чи братиме Байден участь у виборах

Через 4-5 днів буде відомо, чи братиме президент США Джозеф Байден участь у виборах.
Про це заявив провідний спонсор Демократичної партії, очільник Signum Global Advisors Чарльз Маєрс у коментарі Bloomberg Surveillance.
"Гонка кардинально змінилася в четвер увечері", - сказав Майєрс, маючи на увазі вечір дебатів між Байденом і Трампом і зауважив, що "я думаю, що у найближчі чотири-п'ять днів ми дізнаємося, чи бере участь президент у цій гонці".
"Я не думаю, що він має три тижні, щоб ухвалити рішення", - сказав провідний спонсор Демократичної партії.
Він зазначив, що очікує на більшу кількість обраних демократів, які публічно закликатимуть Байдена зняти кандидатуру і дозволити комусь іншому балотуватися на пост президента цієї осені. За словами Маєрса, найбільші побоювання надходять від демократів на вразливих місцях як у Палаті представників, так і в Сенаті. На цих політиків чекають складні вибори, і через Байдена може знизитися явка виборців, що ускладнить перемогу.
"Я чую, що тиск і паніка насправді найбільше відчуваються серед донорів", - сказав Маєрс.
- Слабкий виступ Байдена на дебатах із Дональдом Трампом посіяв паніку серед демократів і прихильників. Мова зайшла навіть про те, що чинному президенту варто би зняти свою кандидатуру через падіння рейтингу серед американців.
- Видання The New York Times писало, що президент США розуміє, що йому, можливо, не вдасться перемогти на виборах, якщо найближчими днями він не переконає громадськість у тому, що готовий до роботи на цій посаді.
- Білий дім спростував інформацію про те, що Байден начебто готується залишити передвиборчі перегони.
- Під час передвиборчої кампанії у Вірджинії президент США пояснив свої слабкі дебати численними міжнародними поїздками напередодні заходу. Президент сказав, що "ледь не заснув на сцені".
- Тим часом Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.
- 3 липня стало відомо, що десятки демократів із Палати представників розглядають можливість підписати лист до Байдена, у якому закличуть зняти кандидатуру з виборів.