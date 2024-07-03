Провідний спонсор демократів США заявив, що через 4-5 днів буде відомо, чи братиме Байден участь у виборах

Також очікують на більшу кількість обраних демократів, які публічно закликатимуть Байдена зняти кандидатуру на користь іншого кандидата від партії.

Через 4-5 днів буде відомо, чи братиме президент США Джозеф Байден участь у виборах.

Про це заявив провідний спонсор Демократичної партії, очільник Signum Global Advisors Чарльз Маєрс у коментарі Bloomberg Surveillance.

"Гонка кардинально змінилася в четвер увечері", - сказав Майєрс, маючи на увазі вечір дебатів між Байденом і Трампом і зауважив, що "я думаю, що у найближчі чотири-п'ять днів ми дізнаємося, чи бере участь президент у цій гонці".

"Я не думаю, що він має три тижні, щоб ухвалити рішення", - сказав провідний спонсор Демократичної партії.

Він зазначив, що очікує на більшу кількість обраних демократів, які публічно закликатимуть Байдена зняти кандидатуру і дозволити комусь іншому балотуватися на пост президента цієї осені. За словами Маєрса, найбільші побоювання надходять від демократів на вразливих місцях як у Палаті представників, так і в Сенаті. На цих політиків чекають складні вибори, і через Байдена може знизитися явка виборців, що ускладнить перемогу.

"Я чую, що тиск і паніка насправді найбільше відчуваються серед донорів", - сказав Маєрс.