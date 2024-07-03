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У Литві заборонили трансляцію програм групи TAVO.tv через зв'язки з Білоруссю

Регулятор країни зіслався на загрозу національній безпеці.

У Литви припинили транслювати телевізійні програми групи TAVO.tv через зв'язки з Білоруссю, пише LRT.

Литовська Комісія з радіо і телебачення зобов'язала мовників, що діють на території Литви, а також інших осіб, які надають литовським користувачам послуги інтернет-трансляції телепрограм або окремих програм, призупинити мовлення низки продуктів TAVO.tv.

Комісія зіслалася на загрозу національній безпеці і стверджує, що у країні заборонено ретранслювати або поширювати в інтернеті радіо- і телепрограми організацій, які безпосередньо чи опосередковано управляються, контролюються або фінансуються Росією чи Білоруссю, оскільки ці країни ідентифіковані як такі, що становлять ризик і загрозу національній безпеці Литви.

Регулятор відзначив, що виготовлення програм групи контролюються з Білорусі.

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