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ЗМІ: Німецький концерн Rheinmetall може побудувати завод боєприпасів у Литві без спецдозволу

Rheinmetall планує інвестувати понад 180 млн євро у завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві.

ЗМІ: Німецький концерн Rheinmetall може побудувати завод боєприпасів у Литві без спецдозволу
Фото: ЕРА/UPG

Німецький концерн Rheinmetall може побудувати збройовий заводвартістю 180 млн євро  у Литві без спецдозволу.

По це пише LTR.

Компанія Rheinmetall планує інвестувати понад 180 млн євро у завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві.

За інформацією видання, якщо уряд Литви схвалить пропозицію Міністерства економіки та інновацій, будівництво заводу під назвою Lithuanian Center of Exellence for Ammunition, спеціальний дозвіл можна буде отримати пізніше, до закінчення будівництва.

За даними міністерства, нині Литва закуповує більшу частину своєї зброї та боєприпасів на міжнародних ринках, тому безпека країни стає залежною від іноземних постачальників.

"Щоб литовська армія мала постійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, що відповідають потребам держави, необхідно забезпечити задоволення основних потреб держави суб'єктами господарювання, що діють на території Литви", — ідеться у проєкті постанови уряду.

У Міноборони Литви наголосили, що завод забезпечуватиме литовську армію необхідною кількістю боєприпасів, а також їх безперебійні постачання у разі загрози.

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні,
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