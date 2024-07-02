Моді їде до Москви наступного тижня через поглиблення відносин РФ і Китаю

Прем'єр-міністр Індії вперше відвідає РФ після вторгнення Кремля в Україну у 2022 році.

Стурбований поглибленням китайсько-російських відносин, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наступного тижня прямує до Москви для переговорів із президентом Володимиром Путіним, пише Bloomberg.

Візит відбудеться 8-9 липня. Моді вперше відвідає РФ після вторгнення Кремля в Україну у 2022 році.

Зустріч, яка допоможе Путіну протистояти спробам Заходу зробити його парією, відбудеться через два місяці після того, як Путін вирушив до Китаю з першим закордонним візитом за його новий термін.

“Ця поїздка підкреслила все більшу залежність Москви від Пекіна, за чим Нью-Делі спостерігає насторожено”, ‒ підкреслює видання.

“Поглиблення стратегічного співробітництва між Росією та Китаєм є незручним для Нью-Делі, тому що це ніби ваш найкращий друг спить з ворогом. З огляду на те, що у нас є ці побоювання, є сенс у тому, що прем’єр-міністру має поїхати туди і поговорити з Путіним на найвищому рівні”, ‒ сказав науковий співробітник Інституту оборонних досліджень і аналізу Манохара Паррікара Свасті Рао.

Це буде перший двосторонній візит Моді після того, як він виграв третій термін на посаді. Відвідавши Росію замість сусідніх країн, таких як Бутан, Мальдіви та Шрі-Ланка, куди він вирішив поїхати після попередніх перемог на виборах, прем’єр-міністр порушить умовності.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Таке дипломатичне рішення наголошує на важливості, яку Нью-Делі надає зв'язкам з Москвою, кажуть джерела Bloomberg. Індія, третій за величиною споживач сирої нафти у світі, стала великим покупцем російської нафти і залежить від її постачання військової техніки. Водночас, відносини між Китаєм та Індією перебувають на низькому рівні після прикордонних зіткнень у 2020 році.

Порядок денний візиту включає, зокрема, угоду про матеріально-технічне постачання для зміцнення співпраці між двома військовими двох країн, відновлення дискусій щодо спільної розробки винищувача п’ятого покоління та співпрацю в галузі ядерної енергетики.