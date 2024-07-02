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Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з Путіним

В Астані відбудеться у засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва.

Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з Путіним
Путін (ліворуч) та Сі Цзіньпін тиснуть руки під час концерту з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Росіє
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва та знову зустрінеться з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Укрінформ з посилання на свого кореспондента.

Саміт ШОС відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, зокрема Путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.

Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.

Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.

Торік очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до Росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.

  • У травні китайський лідер Сі Цзиньпін і російський президент Володимир Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
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