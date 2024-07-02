Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з Путіним

Лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва та знову зустрінеться з очільником Росії Володимиром Путіним.
Про це пише Укрінформ з посилання на свого кореспондента.
Саміт ШОС відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, зокрема Путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.
Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.
Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.
Торік очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до Росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.
- У травні китайський лідер Сі Цзиньпін і російський президент Володимир Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.