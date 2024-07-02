Байден назвав рішення суду про імунітет Трампа "небезпечним прецедентом"

Білий дім відреагував на визнання Верховним судом США права на юридичний імунітет для президента, коли він здійснює "офіційні дії" в межах своїх повноважень. Це рішення не дозволить судити Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Як передає Reuters, чинний президент Джо Байден заявив, що суд "неправильно послужив американському народу", створивши цей "небезпечний прецедент". "Американці заслуговували знати, якою була роль людини, що балотується у президенти, в тому, що на Капітолій пішов натовп злочинців. Але тепер їх позбавляють цієї можливості", - нарікає Байден.

За словами глави держави, "ця країна створювалася на основі того, що в Америці не буде короля, всі будуть рівними перед законом, і жоден не зможе бути вищим за цей закон, навіть президент - але суд фундаментально це змінив".