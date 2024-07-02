Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
ГоловнаСвіт

Байден назвав рішення суду про імунітет Трампа "небезпечним прецедентом"

Президент США заявив про "фундаментальні зміни" у країні через вирок Феміди.

Байден назвав рішення суду про імунітет Трампа "небезпечним прецедентом"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Білий дім відреагував на визнання Верховним судом США права на юридичний імунітет для президента, коли він здійснює "офіційні дії" в межах своїх повноважень. Це рішення не дозволить судити Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Як передає Reuters, чинний президент Джо Байден заявив, що суд "неправильно послужив американському народу", створивши цей "небезпечний прецедент". "Американці заслуговували знати, якою була роль людини, що балотується у президенти, в тому, що на Капітолій пішов натовп злочинців. Але тепер їх позбавляють цієї можливості", - нарікає Байден.

За словами глави держави, "ця країна створювалася на основі того, що в Америці не буде короля, всі будуть рівними перед законом, і жоден не зможе бути вищим за цей закон, навіть президент - але суд фундаментально це змінив".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies