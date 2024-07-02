Голосування поштою на виборах у Британії під загрозою зриву

Британці, які на прийдешніх загальних парламентських виборах збиралися голосувати поштою з-за кордону, масово повідомляють про затримки з отриманням бюлетенів.

Як пише The Guardian, листи з документами для голосування, які надіслали до країн Європи ще 17 червня, адресати отримали лише 26-ого. За таких умов підданим Сполученого Королівства може просто не вистачити часу: враховувати будуть лише ті голоси, які поштові сервіси повернуть на Туманний Альбіон не пізніше дня виборів - 4 липня. Дехто з британців був вимушений скористатися кур'єрською доставкою, яка обійшлася їм у кругленьку суму.

Серед причин такої повільної роботи пошти називають Брекзит: після виходу Британії з ЄС листи, які раніше доходили за лічені дні, справді почали затримуватися на тиждень і навіть більше. Але це не пояснює, чому проблеми виникли навіть всередині країни: про затримки повідомляли в Шотландії та Англії.

Голосування поштою в Британії є доволі популярним: приблизно 20% виборців надають перевагу такому способу над традиційним походом на дільницю.