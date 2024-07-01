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Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі

Ініціатива є першою великою спільною акцією чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі
З відкритих джерел

Сьогодні Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна.

Про це пише Bloomberg.

Ініціатива під керівництвом Анкари є першою великою спільною акцією чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Країни підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі у січні цього року. Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер тоді заявив, що угода створює спеціальну групу із представників трьох союзників НАТО для боротьби з мінами. Міни становлять небезпеку для портів, комунікаційних мереж і ключової водної інфраструктури.

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Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Торік Київ запустив власний Чорноморський експортний маршрут після зриву угоди про безпечний коридор, яку підтримали Росія, Туреччина та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим.

  • З моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року Україна експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту “Південний”, повідомили минулого тижня у Міністерстві інфраструктури України.
  • Туреччина, Румунія та Болгарія є членами НАТО. Проте їхні судна перебувають за межами блоку, зокрема, щоб уникнути ескалації напруженості з Росією.
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