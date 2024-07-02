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​​Пентагон поки не бачить ознак відправки військових з КНДР до Росії

Водночас США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни РФ проти України.

​​Пентагон поки не бачить ознак відправки військових з КНДР до Росії
Північна Корея провела чергові випробування (ілюстративне фото)

У Міністерстві оборони США наразі не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої війська на підтримку збройної агресії Росії проти України. 

Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"У мене немає нічого із цього приводу", – сказала вона.

При цьому Сінгх наголосила, що США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України.

Раніше південнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що КНДР в межах угоди з Росією про "автоматичну військову допомогу" начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Зазначалося, що вони можуть прибути в Україну вже в липні. Там вони, зокрема, мали б допомагати у проєктах із відбудови Донецька. 

Раніше бригадний генерал США Пет Райдер також говорив, що відправка корейців – це те, за чим слід стежити. Він припустив, що сили КНДР потрібні Росії як "гарматне м'ясо".

  • Північна Корея постачає російським окупаційним військам боєприпаси для війни проти України. Москва і Пхеньян відкрито говорять про свою співпрацю та про її "поглиблення", особливо на тлі візиту Путіна. Як повідомлялося, 19 червня до Пхеньяна разом зі своїм новим міністром оборони приїжджав президент РФ. Він підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це – в матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".
  • За даними Державного департаменту США, в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
  • 29 червня Радбез ООН отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України.
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