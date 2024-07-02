​​Пентагон поки не бачить ознак відправки військових з КНДР до Росії

У Міністерстві оборони США наразі не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої війська на підтримку збройної агресії Росії проти України.

Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"У мене немає нічого із цього приводу", – сказала вона.

При цьому Сінгх наголосила, що США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України.

Раніше південнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що КНДР в межах угоди з Росією про "автоматичну військову допомогу" начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Зазначалося, що вони можуть прибути в Україну вже в липні. Там вони, зокрема, мали б допомагати у проєктах із відбудови Донецька.

Раніше бригадний генерал США Пет Райдер також говорив, що відправка корейців – це те, за чим слід стежити. Він припустив, що сили КНДР потрібні Росії як "гарматне м'ясо".