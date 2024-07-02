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В Туреччині під час сутичок затримали майже 500 осіб

285 із затриманих мали судимості за різні злочини.

В Туреччині під час сутичок затримали майже 500 осіб
В Туреччині під час сутичок затримали майже 500 осіб
Фото: yenihaberden.com

В Туреччині відбулись масові сутички між турками та сирійцями. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

“Після жахливого інциденту, який стався в Кайсері, минулої ночі в деяких містах нашої країни були здійснені провокаційні дії проти сирійців”, - написав він.

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Міністр уточнив, що через провокаційні дії з використанням протиправних засобів було затримано 474 особи. 

При цьому 285 із затриманих мали судимості за різні злочини (незаконне ввезення мігрантів, тілесні ушкодження, наркотики, розкрадання, крадіжки, пошкодження майна, сексуальні домагання, шахрайство, підробка грошей, погрози, образи, позбавлення волі тощо).

Очільник МВС закликав співгромадян не вестись на провокації та діяти помірковано.

Раніше Алі Єрлікая повідомив, що у провінції Кайсері громадянин Сирії був спійманий громадянами та переданий силам безпеки після того, як він домагався сирійської дівчини, що була його родичкою. 

“За цим фактом негайно розпочали розслідування. Проте згодом наші громадяни, діючи протиправно, пошкодили будинки, робочі місця та транспортні засоби громадян Сирії, що не відповідає нашим людським цінностям”, - зазначив міністр.

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