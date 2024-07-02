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Reuters: Італія вилучила контрабандні дрони китайського виробництва, які везли до Лівії

БпЛА були замасковані під обладнання для вітрових турбін.

Reuters: Італія вилучила контрабандні дрони китайського виробництва, які везли до Лівії
Фото: ЕРА/UPG

Митна поліція Італії перехопила та вилучила два військові безпілотники китайського виробництва, які призначалися для Лівії та були замасковані під обладнання для вітрових турбін, пише Reuters.

"Розібрані дрони були знайдені в шести контейнерах у порту Джоя-Тауро в південному регіоні Калабрії, БпЛА були замасковані під обладнання для вітрових турбін", — пише агенство з посиланням на заяву поліції Італії.

Безпілотники конфіскували, оскільки для Лівії, де триває громадянська війна, діє ембарго на постачання зброї.

Reuters додає, що раніше в італійських ЗМІ публікували інформацію про перехоплення партії дронів 18 червня на контейнеровозі, який прямував з південно-китайського порту Яньтянь в Бенгазі, порт на сході Лівії.

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