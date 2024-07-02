Reuters: Італія вилучила контрабандні дрони китайського виробництва, які везли до Лівії

БпЛА були замасковані під обладнання для вітрових турбін.

Митна поліція Італії перехопила та вилучила два військові безпілотники китайського виробництва, які призначалися для Лівії та були замасковані під обладнання для вітрових турбін, пише Reuters.

"Розібрані дрони були знайдені в шести контейнерах у порту Джоя-Тауро в південному регіоні Калабрії, БпЛА були замасковані під обладнання для вітрових турбін", — пише агенство з посиланням на заяву поліції Італії.

Безпілотники конфіскували, оскільки для Лівії, де триває громадянська війна, діє ембарго на постачання зброї.

Reuters додає, що раніше в італійських ЗМІ публікували інформацію про перехоплення партії дронів 18 червня на контейнеровозі, який прямував з південно-китайського порту Яньтянь в Бенгазі, порт на сході Лівії.