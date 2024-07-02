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Росіяни знову заявили, що Крим атакували дрони

Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.

Росіяни знову заявили, що Крим атакували дрони
Крим, мис Чауда (архівне фото)
Фото: "Радіо Свобода"

У міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч проти 2 липня Крим був атакований трьома безпілотниками.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як заявили у відомстві, безпілотники нібито було перехоплено та знищено системами протиповітряної оборони. Підтверджень у Міноборони Росії, як завжди, не навели, а перевірити цю інформацію з інших джерел наразі неможливо. 

Українська сторона ситуацію також поки що не коментувала.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі у районі мису Фіолент та в районі Балаклавської ТЕС було чути вибухи. Пізніше російський "мер" міста Михайло Развожаєв заявив, що Севастополь атакували п'ять повітряних цілей. За його словами, їх нібито було знищено в небі у Балаклавському районі. 

Учора речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук виступив зі зверненням до російських туристів у тимчасово окупованому Криму. Він закликав їх їхати з півострова.

  • Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
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