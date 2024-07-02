До 13 години Укренерго застосовуватиме лише дві з трьох черг відключень

Потім до кінця доби вимикатимуть знову всі три черги.

Сьогодні обленерго вимикатимуть всі три черги погодинних відключень до 10 години і з 13:00 та до кінця доби. З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень зменшать до двох черг, повідомили в Укренерго.

Причина обмежень – зростання споживання разом зі спекою. Укренерго закликало не вмикати потужні електроприлади одночасно.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

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