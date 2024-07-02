На Харківщині внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, окупанти намагалися спалити урожай пшениці

У місті Південне Харківського району окупанти влучили у приватне підприємство, постраждало четверо цивільних людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Також відбулося загоряння двох легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач.
У селі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок.
У селі Карасівка Богодухівського району загорілося поле з пшеницею. Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загорання на 110 га.
- День тому у Харкові окупанти вдарили по "Новій пошті", загинув чоловік, поранене немовля. Через обстріл горіло 8 вантажних автомобілів компанії.