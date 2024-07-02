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На Харківщині внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, окупанти намагалися спалити урожай пшениці

Окупанти поцілили у Південному у приватне підприємство.

На Харківщині внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, окупанти намагалися спалити урожай пшениці
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У місті Південне Харківського району окупанти влучили у приватне підприємство, постраждало четверо цивільних людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також відбулося загоряння двох легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. 

У селі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок.

У селі Карасівка Богодухівського району загорілося поле з пшеницею. Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загорання на 110 га.

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