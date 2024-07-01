Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

За день у області пролунали 92 вибухи.

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Сьогодні, 1 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 92 вибухи.

Краснопільську громаду росіяни атакували мінометами, артилерією та БпЛА типу “Ланцет”.

По Юнаківській громаді били з артилерії та різних видів дронів.

Миропільську, Шалигинську громади росіяни обстріляли з артилерії, а Хотінську та Великописарівську громади - з мінометів.

По Білопільській громаді армія РФ вдарила з мінометів, артилерії та дронами.

Також дронами окупаційні війська атакували Ворожбянську та Середино-Будську громади.