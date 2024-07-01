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Демократи з Палати представників пропонують Пентагону готувати більше українських пілотів F-16

Ллойда Остіна просять провести навчання ще 10 українських пілотів.

Демократи з Палати представників пропонують Пентагону готувати більше українських пілотів F-16
Український пілот під час навчання на тренажері F-16
Фото: Повітряні сили

Група демократів Палати представників закликає Пентагон розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Politico.

Законодавці на чолі з конгресменом Адамом Шиффом (Каліфорнія) підтримують прохання України про підготовку цього року ще 10 пілотів F-16. Вони звернулись до міністра оборони Ллойда Остіна в з проханням здійснити це.

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“Запит надійшов у критичний момент поточного конфлікту України з Росією, де розміщення літаків F-16 потенційно може суттєво вплинути на результат війни”, — заявили 15 законодавців у своєму листі, який отримав POLITICO.

Демократи зауважили, що до кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для їх управління, і ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні.

  • У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
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