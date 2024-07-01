Демократи з Палати представників пропонують Пентагону готувати більше українських пілотів F-16

Група демократів Палати представників закликає Пентагон розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Politico.

Законодавці на чолі з конгресменом Адамом Шиффом (Каліфорнія) підтримують прохання України про підготовку цього року ще 10 пілотів F-16. Вони звернулись до міністра оборони Ллойда Остіна в з проханням здійснити це.

“Запит надійшов у критичний момент поточного конфлікту України з Росією, де розміщення літаків F-16 потенційно може суттєво вплинути на результат війни”, — заявили 15 законодавців у своєму листі, який отримав POLITICO.

Демократи зауважили, що до кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для їх управління, і ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні.