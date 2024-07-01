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Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США

Говорили про головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони. 

Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США
Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським 1 липня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. 

За словами Зеленського, вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони. 

"Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру", - підкреслив глава держави.

Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та американському народу за лідерство в підтримці України.

голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер
Фото: ОПУ
голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер
Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським
Фото: ОПУ
Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським
Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським
Фото: ОПУ
Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським

  • 1 липня Україну відвідують Україну відвідують голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.
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