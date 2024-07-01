Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.
За словами Зеленського, вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони.
"Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру", - підкреслив глава держави.
Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та американському народу за лідерство в підтримці України.
- 1 липня Україну відвідують Україну відвідують голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.