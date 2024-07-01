Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським 1 липня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

За словами Зеленського, вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема, додаткові системи протиповітряної оборони.

"Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру", - підкреслив глава держави.

Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та американському народу за лідерство в підтримці України.

Фото: ОПУ голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер

Фото: ОПУ Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським

Фото: ОПУ Зустріч делегації Палати представників Конгресу США з Володимиром Зеленським