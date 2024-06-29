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Трамп має намір вдруге вивести США з Паризької кліматичної угоди у разі перемоги на президентських виборах

Паризька угода спрямована на скорочення викидів парникових газів. За Обами Сполучені Штати приєдналися до угоди. Згодом Трамп скасував цей крок. Своєю чергою Байден у перший день президентства повернув США до угоди.

Трамп має намір вдруге вивести США з Паризької кліматичної угоди у разі перемоги на президентських виборах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Представниця передвиборчої кампанії Трампа в інтерв'ю Politico заявила, що Дональд Трамп вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, якщо переможе на президентських виборах у листопаді, повідомляє "Європейська правда".

Сполучені Штати приєдналися до Паризької угоди, спрямованої на скорочення викидів парникових газів, 2015 року за президента Барака Обами, але Трамп скасував цей крок. Байден повернув США до угоди у перший день президентства в січні 2021 року.

Консерватори роками готували підґрунтя для повторного виходу з глобальної угоди. Їхні зусилля включають підготовку проєктів указів, які Трамп зможе швидко підписати, якщо повернеться в Білий дім.

На запитання, чи повторить Трамп свій вихід зі знакової кліматичної угоди, Кароліна Лівітт, прессекретарка передвиборчої кампанії Трампа, відповіла: "Так, він сказав, що повторить".

Запланований крок Трампа не є несподіванкою, враховуючи його попередній вихід і лобіювання з боку консерваторів.

Сам Трамп виступив проти Паризької угоди під час дебатів з президентом Джо Байденом в четвер, заявивши, що ця угода є "обкраданням Сполучених Штатів" і "катастрофою".

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