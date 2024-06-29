Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США додаткові системи Patriot

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.

Як повідомила пресслужба міністерства, питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot стало основною темою розмови.

"Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів", – зазначив Кулеба.

За його словами, також на застрічі обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та очікувані результати за його підсумками.

"Ми цінуємо останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", – сказав міністр.