Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США додаткові системи Patriot

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.
Як повідомила пресслужба міністерства, питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot стало основною темою розмови.
"Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів", – зазначив Кулеба.
За його словами, також на застрічі обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та очікувані результати за його підсумками.
"Ми цінуємо останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", – сказав міністр.
- США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву восьми систем Patriot. Наразі угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку ППО Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім до України.
- Нещодавно Білий дім повідомив про пріоритет України перед іншими державами при постачанні зенітних ракет.
- Згодом Пентагон пояснив, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні ракет до Patriot і NASAMS.
- Тим часом у ЗМІ пишуть про те, що 1 липня адміністрація Джо Байдена повідомить про виділення Україні нового пакету озброєння на загальну суму у 150 мільйонів доларів. Імовірно, Київ отримає комплекси з ракетами-перехоплювачами HAWK, які дозволять посилити протиповітряну оборону.