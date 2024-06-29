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Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США додаткові системи Patriot

Також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США додаткові системи Patriot
Дмитро Кулеба із помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.
Фото: МЗС

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.

Як повідомила пресслужба міністерства, питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot стало основною темою розмови. 

"Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів", – зазначив Кулеба. 

За його словами, також на застрічі обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та очікувані результати за його підсумками.

"Ми цінуємо останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", – сказав міністр.

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