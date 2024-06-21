За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
ГоловнаСвіт

Пентагон пояснив, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні ракет до Patriot і NASAMS

На практиці це означатиме, що запаси нашої держави будуть поповнюватися швидше, зазначив речник американського міністерства.

Пентагон пояснив, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні ракет до Patriot і NASAMS
Речник Пентагону Пет Райдер
Фото: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

У Пентагоні пояснили, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні зенітних ракет.

Журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш оприлюднив відповідь на це питання речника американського Міністерства оборони Пета Райдера.

"Ми бачимо, як Росія знову намагається знищити українську енергетичну система та інфраструктуру напередодні зими, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. І ви чули, як міністр Остін порушував цю тему минулого тижня. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет - це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну. Ось чому зараз", - сказав Райдер.

Речник Пентагону додав, що на практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватися швидше, щоб "надати їй змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими".

  • Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет, відповідне рішення ухвалив уряд США.
  • Також Україна пріоритетно отримуватиме ракети до комплексів NASAMS. 
  • Посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у межах програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Києву.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies