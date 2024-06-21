Пентагон пояснив, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні ракет до Patriot і NASAMS

На практиці це означатиме, що запаси нашої держави будуть поповнюватися швидше, зазначив речник американського міністерства.

У Пентагоні пояснили, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні зенітних ракет.

Журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш оприлюднив відповідь на це питання речника американського Міністерства оборони Пета Райдера.

"Ми бачимо, як Росія знову намагається знищити українську енергетичну система та інфраструктуру напередодні зими, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. І ви чули, як міністр Остін порушував цю тему минулого тижня. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет - це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну. Ось чому зараз", - сказав Райдер.

Речник Пентагону додав, що на практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватися швидше, щоб "надати їй змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими".