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Оголошення про новий пакет допомоги від США на 150 млн доларів очікується 1 липня

До нього увійдуть ракети-перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші боєприпаси.

Оголошення про новий пакет допомоги від США на 150 млн доларів очікується 1 липня
Ракети HAWK
Фото: flickr.com

У понеділок адміністрація Джо Байдена повідомить про виділення Україні нового пакету озброєння на загальну суму у 150 мільйонів доларів. Інформацію про це поширює агенція Reuters.

За словами американських чиновників, Київ отримає комплекси з ракетами-перехоплювачами HAWK, які дозволять посилити протиповітряну оборону. Також до пакету входитимуть артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та інше необхідне озброєння та боєприпаси.

Допомога належатиме до програми, яка дозволяє президенту США використовувати зброю з власних запасів країни для посилення союзників, тож її надходження безпосередньо в зону бойових дій не має затягнутися. 

За підрахунками Reuters, загальна саме військова допомога Сполучених Штатів Україні з 2022 року перетнула позначку у 50 мільярдів доларів.

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