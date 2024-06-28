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У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків, - Центр нацспротиву

Окупанти заманюють підлітків до “юнармії” через їх батьків.

У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків, - Центр нацспротиву
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни продовжують проводити заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“На ТОТ розбудовують мережу “юнармії” – російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою зс рф надалі. У червні на Савур-Могилі присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків”, - повідомили в Центрі нацспротиву.

Згодом ці підлітки стануть основою для навчання у російських військових училищах. Окупанти заманюють підлітків до “юнармії” через їх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей.

Центр нацспротиву закликає батьків на ТОТ більше часу приділяти дітям, щоб Росія не відправила їх на війну.

Окупаційна влада планує звезти до Криму 48 тисяч дітей до літніх таборів для активної русифікації неповнолітніх

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