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Мешканку Закарпаття спіймали при спробі вивезти нелегалів за кордон

Втекти з України хотіли 5 чоловіків.

Мешканку Закарпаття спіймали при спробі вивезти нелегалів за кордон
5 чоловіків хотіли втекти з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали мешканку Закарпаття при спробі нелегально вивезти чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Жінка взяла з кожного з бажаючих втекти з України від 7 до 12 тисяч доларів.

“Утім, відпрацювати гроші не спромоглася, адже автівку зупинили правоохоронці, які відпрацьовували оперативну інформацію”, - зазначили в ДПСУ. 

Жінці тепер загрожує до семи років тюрми.

  • Незаконно потрапити до Молдови планували понад двадцять порушників, але їх затримали бійці ДПСУ.
  • На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість бажаючих незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів.
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