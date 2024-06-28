Мешканку Закарпаття спіймали при спробі вивезти нелегалів за кордон

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали мешканку Закарпаття при спробі нелегально вивезти чоловіків за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Жінка взяла з кожного з бажаючих втекти з України від 7 до 12 тисяч доларів.
“Утім, відпрацювати гроші не спромоглася, адже автівку зупинили правоохоронці, які відпрацьовували оперативну інформацію”, - зазначили в ДПСУ.
Жінці тепер загрожує до семи років тюрми.
- Незаконно потрапити до Молдови планували понад двадцять порушників, але їх затримали бійці ДПСУ.
- На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість бажаючих незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів.