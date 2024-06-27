Незаконно потрапити до Молдови планували понад двадцять порушників, але їх затримали бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ).
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Чергові антирекорди встановлюють організатори “переправ” – тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тисяч євро”, - йдеться у повідомленні.
Цього разу організатори втечі нелегалів зібрали 24 чоловіків, але перетнути кордон їм не вдалось.
Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи, і тепер розшукують анонімних організаторів незаконного перетину кордону.
- Четверо чоловіків планували переплисти Дністер і незаконно потрапити до Молдови. Під час спроби втекти від прикордонників один із втікачів потонув.