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Понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови

Кожен з них заплатив за втечу 12 тисяч євро.

Понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови
Понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови
Фото: Скріншот з відео

Незаконно потрапити до Молдови планували понад двадцять порушників, але їх затримали бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чергові антирекорди встановлюють організатори “переправ” – тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тисяч євро”, - йдеться у повідомленні. 

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Цього разу організатори втечі нелегалів зібрали 24 чоловіків, але перетнути кордон їм не вдалось.

Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи, і тепер розшукують анонімних організаторів незаконного перетину кордону.

  • Четверо чоловіків планували переплисти Дністер і незаконно потрапити до Молдови. Під час спроби втекти від прикордонників один із втікачів потонув. 
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