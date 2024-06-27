Кожен з них заплатив за втечу 12 тисяч євро.

Понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови

Незаконно потрапити до Молдови планували понад двадцять порушників, але їх затримали бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чергові антирекорди встановлюють організатори “переправ” – тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тисяч євро”, - йдеться у повідомленні.

Цього разу організатори втечі нелегалів зібрали 24 чоловіків, але перетнути кордон їм не вдалось.

Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи, і тепер розшукують анонімних організаторів незаконного перетину кордону.