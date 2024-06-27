​"УП": До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками по справі зі "зливами" НАБУ (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про це повідомляє "Українська правда".

За даними журналістів, обшуки проводяться у справі про "злив" інформації з НАБУ. Йдеться про журналістське розслідування, яке встановило, що що директор НАБУ Семен Кривонос нібито дав вказівку не проводити обшук в будинку голови правління "Нафтогазу".

На опублікованих фото Тимошенко перебуває в автомобілі, навколо якого працюють детективи. Попередньо відомо, що працівники НАБУ зустрілися із Тимошенко на Кловському узвозі в Києві.

Тим часом столичні Telegram-канали повідомляють про затримання ексзаступника голови ОП. Ця інформація поки що не підтверджена.

Докладніше про те, хто такий Кирило Тимошенко читайте в матеріалі LB.ua "Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка".

Оновлення. Згодом Тимошенко підтвердив проведення обшуку по справі і додав, що до неї "не маю жодного стосунку".

"Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - зауважив ексзаступник глави ОПУ.