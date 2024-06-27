Генштаб ЗСУ: на Торецький і Покровський напрямки припала майже половина російських штурмів

Станом на 19.00 27 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше - на Торецькому і Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти шукають шляхи аби вклинитися в українську оборону та спробувати вибити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Але отримують гідну відсіч.

На Харківському напрямку росіяни намагалися атакувати тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському противник посилив тиск у районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

На Торецькому кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ держави-агресора, три атаки ще продовжуються. Ворог застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському окупанти не зменшують тиск. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна ворожа спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом за день це вже сьома, шість відбили.