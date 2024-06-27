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У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)

Також міський голова Віталій Кличко повідомив про пожежу.

27 червня стало відомо про вибух на одному з енергооб'єктів у Києві.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа", - йдеться в дописі очільника Києва у телеграмі.

На місце події виїхали всі служби.

Доповнення. Кличко згодом повідомив, що на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання і спостерігалося задимлення. 

"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - додав міський голова.

Через коротке замикання без енергопостачання наразі тисяча споживачів. Кличко сказав, що фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути абонентів на резервні лінії.

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