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Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Під час обстрілу постраждав 66-річний місцевий мешканець.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 27 червня, росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ці території на Нікопольщині росіяни атакували артилерією і дронами-камікадзе 26 разів. 

Під час одного з обстрілів постраждав 66-річний мешканець, він в лікарні з осколковими пораненнями.

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Внаслідок обстрілів сталося декілька пожеж, зокрема, вигоріли 5 га пшениці. 

Також ударами росіян знищений приватний будинок, майже два десятки осель понівечені, потрощені вісім господарських споруд, дві легкові автівки. 

Крім того, пошкоджені декілька ліній електропередач й газогонів.

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