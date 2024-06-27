Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Під час обстрілу постраждав 66-річний місцевий мешканець.

Сьогодні, 27 червня, росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ці території на Нікопольщині росіяни атакували артилерією і дронами-камікадзе 26 разів.

Під час одного з обстрілів постраждав 66-річний мешканець, він в лікарні з осколковими пораненнями.

Внаслідок обстрілів сталося декілька пожеж, зокрема, вигоріли 5 га пшениці.

Також ударами росіян знищений приватний будинок, майже два десятки осель понівечені, потрощені вісім господарських споруд, дві легкові автівки.

Крім того, пошкоджені декілька ліній електропередач й газогонів.