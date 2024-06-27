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Росіяни уперше атакували Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції

Пуски ФАБів здійснювали з території Бєлгородської області.

Росіяни уперше атакували Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції
Обстріл Харкова 27 червня 2024 року

Російські окупаційні війська уперше використали для обстрілу Харкова фугасну авіабомбу з модулем планерування і корекції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з н.п. Майський Бєлгородської області РФ", - зазначила пресслужба прокуратури.

Одна з ФАБ-500 влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій і витягають з подвір'я нерозірваний снаряд. У прокуратурі додали, що у будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик. Він не постраждав.

Загалом відомо про п'ятьох поранених.

Що відомо про ФАБ-500 з модулем УМПК

  • "Мілітарний" повідомляв, що точність влучення такої авіабомби за умови видимості супутників не перевищує 8 метрів, а зазвичай близько 15 метрів.
  • УПМК у польоті орієнтується на сигнали Глонас, GPS, Beidou.
  • Скидання бомби проводять з висоти 10-12 кілометрів, але не нижче 1 кілометра.
  • Дальність польоту бомби з висоти 10 км дорівнює 55 км. З висоти 12 км максимум 60 км.
  • ФАБ орієнтований на атаку українських цілей на глибину 0 – 10 кілометрів від лінії фронту. Для цього скидання здійснюється не ближче 45 кілометрів від лінії фронту. Така дальність унеможливлює ураження літака противника українським комплексом "БУК".
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