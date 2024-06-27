Росіяни уперше атакували Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції

Російські окупаційні війська уперше використали для обстрілу Харкова фугасну авіабомбу з модулем планерування і корекції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з н.п. Майський Бєлгородської області РФ", - зазначила пресслужба прокуратури.

Одна з ФАБ-500 влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій і витягають з подвір'я нерозірваний снаряд. У прокуратурі додали, що у будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик. Він не постраждав.

Загалом відомо про п'ятьох поранених.

Як відомо, 27 червня після обіду Росія атакувала Харків. Під обстріл потрапив Київський район обласного центру.

Що відомо про ФАБ-500 з модулем УМПК