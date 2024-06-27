Її обвинувачують в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі "Шлях".

У Вищому антикорупційному суді триває допит народної депутатки від “Слуги народу Людмили Марченко, повідомляє Центр протидії корупції.

Її обвинувачують в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі "Шлях". Марченко вини не визнає та наголошує, що лише надавала консультації щодо документів, які необхідно оформити для законного виїзду за кордон у статусі волонтера.

Щодо коштів, то нардепка пояснила, що їх принесла її помічниця Анастасія Колеснік нібито на зберігання.

За словами Марченко, помічниця і раніше приносила їй кошти. Адже, нібито, в Колеснік немає вдома сейфа, а дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки і псує їх.

На запитання, чому викинула ці гроші за паркан, коли в будинок зайшли детективи НАБУ, Марченко відповіла, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається.

Окрім того, у той час нібито мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому припускає, що це також могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

Також захист клопотав про допит Марченко у закритому засіданні, оскільки мали оголошуватись відомості про стан здоров'я. Втім, прокурор та колегія зазначили, що наразі потреби оголошувати такі відомості немає, адже це не стосується обставин справи.

Продовження допиту Марченко заплановано на 28 червня.

Справа Людмили Марченко