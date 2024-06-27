Росіяни могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження військових.

Служба безпеки викрила в Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" розташування військових у Telegram-канали.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Блогери знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Вони також поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

"Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників", - наголосили в СБУ.

Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. За даними СБУ, цей канал адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Окрім подружжя затримано також місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же Телеграм-канал.

Також затримано чотирьох місцевих мешканців, які намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального Телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією. Він поширював актуальні локації ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь Росії.

Фото: СБУ

Після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.

У затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій. Їм повідомлено про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Напередодні в Одесі затримали двох підозрюваних у підпалі авто українських військових на замовлення ФСБ.