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Інженери працюють над новим покращенням дронів ГУР Magura

Цей безпілотник першим у світі здійснив ураження бойового корабля в бойових умовах. 

Інженери працюють над покращеннями дронів Magura, які використовують бійці Головного управління розвідки Міноборони. Нещодавно їх вдосконалили ракетами повітря-повітря Р-73, які значно підвищують захищеність та можливість ураження цілей не лише на воді, а й в повітрі. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Євгеній Єрін. Він нагадав, що саме цей дрон першим у світі вразив бойовий корабель у бойових умовах. 

Дрони Magura здатні працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 кілометрів.

"Будь-яке застосування Magura – це не лише саме застосування, а цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдань. Від виконання кожної складової з цього комплексу залежить те, де і як можна застосувати дрон. Він здатен уражати різні цілі. Залежить не тільки від типу цілі, а й від того, як здійснюється ураження. Тому що ураження може здійснюватися як одним дроном, так і декількома, а також це може бути комбінований удар по цілі", – сказав Єрін.

У ГУР закликали долучитися до збору на ударні морські дрони (номер карти на скріншоті). 

Євгеній Єрін
Фото: скріншот
Євгеній Єрін

  • Р-73 – ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення. Про оснащення цими ракетами однієї з модифікацій БпЛА в ГУР повідомили цього місяця. 
  • Оснащені ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це "стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації".
  • Більше про безпілотники – в матеріалі "«Магури» атакують Крим". 

Дрони Magura 5

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

Саме MAGURA знищив російський ракетний катер "Івановєц" раніше цього року. 

Нещодавно Михайло Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

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