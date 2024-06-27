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РосЗМІ: дрони атакували завод із виробництва авіапалива в Тверській області

Повідомлень про потерпілих немає. 

РосЗМІ: дрони атакували завод із виробництва авіапалива в Тверській області
Дрони атакували завод в Тверській області
Фото: Astra

Уночі безпілотники двічі атакували хімічний завод у Тверській області, пише російськомовне бюро "Радіо Свобода" з посиланням на дані телеграм-каналу. 

Йдеться про завод у Редькіно, що в 40 км від Твері. На цьому підприємстві росіяни виготовляють хімічні реагенти, зокрема для військової промисловості. 

Канал Astra писав, що, за словами місцевих, дрони впали на завод з виробництва авіапалива.

Повідомлень про руйнування чи потерпілих немає. 

Тверська влада повідомила про атаку на Конаківський муніципальний округ, до складу якого входить Редькіно. 

Російське міноборони заявило, що над Тверської областю нібито збили чотири дрони, над Московською – два, над Бєлгородською – один. 

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