Через російський обстріл Нікополя Дніпропетровської області із важкої артилерії пошкоджений дитячий садок та ліцей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто", – написав Лисак у телеграмі.
Поцілили по Нікопольщині окупанти і з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією.Пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі протиповітряна оборона збила "шахед".
У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Наша ППО збила 23 "шахеди" та 5 ракет.