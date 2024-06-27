Вранці по Марганецькій громаді окупанти вдарили дроном-камікадзе та артилерією.

Через російський обстріл Нікополя Дніпропетровської області із важкої артилерії пошкоджений дитячий садок та ліцей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто", – написав Лисак у телеграмі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок

Фото: Дніпропетровська ОВА Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок

Поцілили по Нікопольщині окупанти і з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією.Пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі протиповітряна оборона збила "шахед".

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Наша ППО збила 23 "шахеди" та 5 ракет.