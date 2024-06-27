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Через артобстріл Нікополя пошкоджені ліцей і дитсадок

Вранці по Марганецькій громаді окупанти вдарили дроном-камікадзе та артилерією.

Через артобстріл Нікополя пошкоджені ліцей і дитсадок
Пошкоджений через обстріл садок
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через російський обстріл Нікополя Дніпропетровської області із важкої артилерії пошкоджений дитячий садок та ліцей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто", – написав Лисак у телеграмі.

Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок
Фото: Дніпропетровська ОВА
Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок
Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок
Фото: Дніпропетровська ОВА
Пошкоджений через обстріл РФ дитсадок

Поцілили по Нікопольщині окупанти і з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією.Пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі протиповітряна оборона збила "шахед". 

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Наша ППО збила 23 "шахеди" та 5 ракет. 

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