Українські захисники знищили 1260 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

Про це йдеться у звіті Генштабу.

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