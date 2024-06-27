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Українські захисники знищили 1260 окупантів, – Генштаб

Українські захисники знищили 1260 окупантів, – Генштаб
Удар по особовому складу противника
Фото: Генштаб

Протягом доби українські захисникии ліквідували 1260 окупантів, 42 артилерійські системи ворога та 9 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем –  14363 (+42) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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