Держдеп США заявив, що смерть співробітника посольства у Києві була природною

Один зі співробітників посольства США в Україні був знайдений мертвим у Києві. Інформацію, як пише видання The Hill, підтвердили у Державному департаменті Сполучених Штатів.

На пресбрифінгу речник відомства Метью Міллер не назвав імені чи посади дипломата, уточнивши тільки, що той працював "під керівництвом голови місії". Міллер висловив співчуття родині колеги, після чого додав, що обставини смерті не вказують на будь-які насильницькі дії.

"Не хочу навіть порушувати цю тему, але іноді конспірологічні теорії починають безконтрольно ширитися. Як ми розуміємо, співробітник помер з природних причин", - спростував будь-які спекуляції речник.