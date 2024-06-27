Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
ГоловнаСуспільствоПодії

Держдеп США заявив, що смерть співробітника посольства у Києві була природною

Відомство відкинуло будь-які конспірологічні теорії та спекуляції.

Держдеп США заявив, що смерть співробітника посольства у Києві була природною
Фото: visaglobal.com.ua

Один зі співробітників посольства США в Україні був знайдений мертвим у Києві. Інформацію, як пише видання The Hill, підтвердили у Державному департаменті Сполучених Штатів.

На пресбрифінгу речник відомства Метью Міллер не назвав імені чи посади дипломата, уточнивши тільки, що той працював "під керівництвом голови місії". Міллер висловив співчуття родині колеги, після чого додав, що обставини смерті не вказують на будь-які насильницькі дії.

"Не хочу навіть порушувати цю тему, але іноді конспірологічні теорії починають безконтрольно ширитися. Як ми розуміємо, співробітник помер з природних причин", - спростував будь-які спекуляції речник.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies