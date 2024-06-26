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Під час агресії з боку Росії боротьба з корупцією в Україні є критично важливою - посол Великої Британії

За словами Гарріса, наша держава досягла великих успіхів у боротьбі з корупцією, і цей прогрес продовжується після повномасштабного вторгнення РФ.

Під час агресії з боку Росії боротьба з корупцією в Україні є критично важливою - посол Великої Британії
посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс
Фото: British Embassy Kyiv

Під час війни критично важливо, щоб Україна інвестувала в боротьбу з корупцією як на національному, так і на місцевому рівні.

На цьому наголосив Надзвичайний і повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мартін Гарріс під час презентації проекту за підтримки USAID/FCDO "Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)", передає кореспондент LB.ua.

За словами посла, "Україна досягла великих успіхів у боротьбі з корупцією. І цей прогрес продовжується після повномасштабного вторгнення Росії. Це особливо важливо, оскільки - хоча корупція є проблемою багатьох країн, незалежно від обставин, - в Україні зараз, під час агресії з боку Росії, боротьба з корупцією є критично важливою". 

Гарріс наголосив, що  "нинішня ситуація вимагає, щоб Україна максимально ефективно використовувала наявні ресурси для того, щоб здобути перемогу у війні і - що не менш важливо - здобути мир. 

"Я кажу "здобути мир", тому що цей  проект із самого початку був створений з думкою про майбутнє. Зараз критично важливо, щоб Україна інвестувала в боротьбу з корупцією як на національному, так і на місцевому рівні. І в той самий час інвестувала в майбутні зусилля з відновлення та забезпечення його максимальної прозорості. І в цьому суть фрази:  "відбудувати краще, ніж було", яка лежить в основі цього проєкту", - додав дипломат.

Посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс
Фото: Анастасія Руденко
Посол Великобританії в Україні Мартін Гарріс

Посол Британії зазначив, що  проєкт Pro-Integrity - це результат значних інвестицій з боку урядів США та Великої  Британії: "Ми раді представити його сьогодні як останній приклад нашого суспільного співробітництва. Ukraine, UK, USA". 

За його словами, проєкт Pro-Integrity являє собою еволюцію антикорупційних програм в Україні. Він розширює підтримку національних антикорупційних організацій та ключових партнерів, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції, Фонд державного майна України, парламентський Комітет з питань антикорупційної політики тощо. Проєкт також розроблено, щоби протидіяти зростаючій загрозі поширення дезінформації з боку Росії. І водночас, зазначив посол, потрібно "повідомити ширшій міжнародній спільноті, що Україна має надійну структуру доброчесності та що інфраструктура зміцнюється в ключових сферах, таких як реформа закупівель, декларування активів державних службовців, система інформування та прозора та ефективна система бюджетування - це лише деякі важливі сфери, які підтримуватиме цей проєкт". 

"Окрім безпосередньої користі від цих ініціатив для деяких громад України, дуже важливо, щоб люди, які приймають рішення в іноземних столицях, розуміли ці зусилля та могли бути впевнені, що допомога, яку ми надаємо, ефективно використовується на потреби українського народу", - наголосив Гарріс. 

Крім досягнень українських інституцій, він також відзначив вирішальну роль, яку відіграло громадянське суспільство з часів Революції Гідності та фактично з часів Помаранчевої революції, у забезпеченні того, що Україна - на шляху до більшої прозорості, підзвітності та чесності в суспільному житті. 

За його словами, цей проєкт має значний компонент, який залучає громадянське суспільство та підтримує його роботу в широкому спектрі відповідних сфер, включаючи медіа та журналістські розслідування,  нагляд за владою на державному та місцевому рівнях,  а також - підтримка законодавчих та регуляторних процесів. 

Крім того, посол привітав присутність на конференції багатьох представників місцевого самоврядування, оскільки, за його словами, децентралізація є одним із ключових досягнень демократичного розвитку України. "Підвищення прозорості реконструкції та відновлення на рівні громад є одним із визначальних чинників успіху України в просуванні вперед", - наголосив посол Великої Британії.

  • Проєкт "Сприяння доброчесності в суспільному секторі" (Про-доброчесність/Pro-Integrity) розрахований на 5 років, підтримується Агентством з міжнародного розвитку США (USAID) і Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії  (FCDO)  та впроваджується компанією  DAI Global (DAI).
  • Планує залучити до 75 національних і місцевих органів самоврядування по всій Україні та багато зацікавлених органів центральної влади. Мета проєкту: підсилення можливостей антикорупційних органів на національному рівні для покращення діяльності із запобігання виявлення та стримування корупції; підсилення дотримання антикорупційних вимог і контроль діяльності органів місцевого самоврядування; поглиблення ідей прозорості та підзвітності в роботі з відновлення та відбудови.
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