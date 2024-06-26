ZN.ua: Кабмін повернув на доопрацювання Мінінфраструктури постанову, що дублює "містобудівний" закон 5655

Уряд повернув на доопрацювання міністерства інфраструктури постанову "Про реалізацію експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності", яка дублює широко розкритикований містобудівний закон №5655. Відповідне рішення Кабмін ухвалив минулого тижня, пише ZN.ua.
Згідно з ним, уряд пропонує погодитися з пропозицією міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова і повернути головному розробнику цю та іншу постанови. Аргументація – "для їх додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням положень вже прийнятих нормативно-правових актів".
До списку повернутих потрапила і містобудівна постанова.
- Законопроєкт 5655 був ухвалений парламентом у грудні 2022-го попри протести мерів, голів громад, архітекторів, активістів та Асоціації міст. Проти закону також виступило і Мінкультури, зазначивши, що документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів. Петиція з закликом ветувати документ набрала понад 40 000 голосів.
- 5655 був покликаний усунути корупційні ризики, однак, на думку мерів та активістів, він їх, навпаки, ризики створює.
- Президент цей закон не підписав. У червні торік він розповідав, що вже не може його ветувати, а загалом задля рішення хотів би поспілкуватися з мерами міст.
- У грудні уряд ледь не ухвалив постанову-дублікат законопроєкту.