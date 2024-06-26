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ZN.ua: Кабмін повернув на доопрацювання Мінінфраструктури постанову, що дублює "містобудівний" закон 5655

Документ ухвалили ще півтора року тому, але через опір суспільства президент його досі не підписав. Втім, уряд може закріпити його тези постановами. 

ZN.ua: Кабмін повернув на доопрацювання Мінінфраструктури постанову, що дублює "містобудівний" закон 5655
Фото: Пресслужба КМУ

Уряд повернув на доопрацювання міністерства інфраструктури постанову "Про реалізацію експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності", яка дублює широко розкритикований містобудівний закон №5655. Відповідне рішення Кабмін ухвалив минулого тижня, пише ZN.ua.

Згідно з ним, уряд пропонує погодитися з пропозицією міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова і повернути головному розробнику цю та іншу постанови. Аргументація – "для їх додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням положень вже прийнятих нормативно-правових актів".

До списку повернутих потрапила і містобудівна постанова.

  • Законопроєкт 5655 був ухвалений парламентом у грудні 2022-го попри протести мерів, голів громад, архітекторів, активістів та Асоціації міст. Проти закону також виступило і Мінкультури, зазначивши, що документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів. Петиція з закликом ветувати документ набрала понад 40 000 голосів.
  • 5655 був покликаний усунути корупційні ризики, однак, на думку мерів та активістів, він їх, навпаки, ризики створює.
  • Президент цей закон не підписав. У червні торік він розповідав, що вже не може його ветувати, а загалом задля рішення хотів би поспілкуватися з мерами міст. 
  • У грудні уряд ледь не ухвалив постанову-дублікат законопроєкту. 
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