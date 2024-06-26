ZN.ua: Кабмін повернув на доопрацювання Мінінфраструктури постанову, що дублює "містобудівний" закон 5655

Документ ухвалили ще півтора року тому, але через опір суспільства президент його досі не підписав. Втім, уряд може закріпити його тези постановами.

Уряд повернув на доопрацювання міністерства інфраструктури постанову "Про реалізацію експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності", яка дублює широко розкритикований містобудівний закон №5655. Відповідне рішення Кабмін ухвалив минулого тижня, пише ZN.ua.

Згідно з ним, уряд пропонує погодитися з пропозицією міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова і повернути головному розробнику цю та іншу постанови. Аргументація – "для їх додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням положень вже прийнятих нормативно-правових актів".

До списку повернутих потрапила і містобудівна постанова.