Генеральним секретарем Ради Європи став швейцарець Ален Берсе

Ален Берсе за результатами другого туру голосування за генерального секретаря Ради Європи набрав 114 голосів. 85 голосів було віддано за естонського кандидата Індрека Саара, 46 - за бельгійця Дідьє Рейндерса. Всього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таким чином, колишній президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе очолюватиме Раду Європи наступні 5 років.

“Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями”, - заявив після обрання на посаду Ален Берсе.

Він зауважив, що Європа має діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України.