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Генеральним секретарем Ради Європи став швейцарець Ален Берсе

Ален Берсе очолюватиме Раду Європи наступні 5 років.

Генеральним секретарем Ради Європи став швейцарець Ален Берсе
Ален Берсе
Фото: swissinfo.ch

Ален Берсе за результатами другого туру голосування за генерального секретаря Ради Європи набрав 114 голосів. 85 голосів було віддано за естонського кандидата Індрека Саара, 46 - за бельгійця Дідьє Рейндерса. Всього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таким чином, колишній президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе очолюватиме Раду Європи наступні 5 років.

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“Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями”, - заявив після обрання на посаду Ален Берсе.

Він зауважив, що Європа має діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. 

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