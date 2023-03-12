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Президент Швейцарії підтримав заборону передачі зброї Україні

"Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах".

Президент Швейцарії підтримав заборону передачі зброї Україні
Ален Берсе
Фото: swissinfo.ch

Президент Швейцарії Ален Берсе підтримав суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах", - заявив Берсе.

За даними видання, Швейцарія, яка не є членом Європейського Союзу, наслідувала приклад блоку щодо санкцій проти Москви, проте наразі вона виявляє меншу гнучкість щодо свого військового нейтралітету.

Незважаючи на тиск з боку Києва та його союзників, Швейцарія продовжує блокувати країни, які володіють зброєю швейцарського виробництва, від її реекспорту в Україну.

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На сьогодні запити від Німеччини, Іспанії та Данії були відхилені відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті. Берсе сказав, що політика базується на "прихильності миру, гуманітарному праву, посередництву, де це можливо".

Нагадаємо, Швейцарія остаточно відмовилася від реекспорту боєприпасів в Україну і утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії.

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