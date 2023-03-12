Влада Молдови назвала мітинг у Кишиневі "невдалою спробою дестабілізації"

У владі не вважають, що мітинг став акцією протесту.

Генсекретар адміністрації президента Молдови Андрій Спину прокоментував протест прибічників партії “Шор” у центрі столиці, назвавши демонстрацію “невдалою спробою Росії дестабілізувати ситуацію”.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Те, що відбулося сьогодні в центрі столиці – це не протест. Ми повинні відкрито сказати, що це була невдала спроба Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові”, - заявив Спину.

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

У прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Поліція Кишинева затримала 54 людини, які планували взяти участь у проросійському протесті, який проводить у центрі столиці Молдови партія «Шор» та її прихильники.