Російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, - Білий дім

Американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці”, – сказав представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, російські сили, пов’язані з розвідувальними службами, хочуть інсценувати та використовувати протести в Молдові. За їх допомогою вони планують організувати розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду.

Водночас Кірбі закликав не переоцінювати ефективність російських спецслужб.

Представник Білого дому наголосив, що уряд Молдови є стійким і ефективно працює над протидією цим загрозам. США вже поділилися цією інформацією з владою Молдови, щоб вона могла зірвати плани Росії.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.