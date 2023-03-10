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Міжнародна федерація фехтування повернула РФ та Білорусь до змагань

Росіяни та білоруси зможуть виступити на чемпіонаті світу в Мілані у липні. 

Міжнародна федерація фехтування повернула РФ та Білорусь до змагань

Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала усунення російських та білоруських спортсменів від змагань під егідою організації. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Відповідне рішення було ухвалено в режимі онлайн на конгресі FIE.

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Росіяни та білоруси зможуть виступити на чемпіонаті світу в італійському Мілані у липні. 

Рішення про зняття санкцій підтримали 89 членів конгресу FIE, проти виступили 46. Також було відновлено офіційних осіб федерацій РФ та РБ. 

Представники України намагалися заблокувати голосування, але їх не підтримали.

Нагадаємо, Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив підтвердити заборону виступів російських і білоруських спортсменів.

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