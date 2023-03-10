Марокко може замінити Україну в заявці на проведення ЧС-2030, - ЗМІ

Ось так поворот.

Україна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.

Але, нашу країну в цій заявці може змінити Марокко, повідомляє isport.ua з посиланням на The Athletic.

Вся справа в тому, що війна в Україні продовжується і у сторін є сумніви з приводу того, чи зможе українська сторона підготуватися до прийому матчів мундіалю.

Марокко вважається дуже гідною заміною, адже країна неодноразово боролася за проведення ЧС самостійно, а в поєднанні з Іспанією та Португалією міжконтинентальна заявка стане однозначним фаворитом.

Нагадаємо, конкурентом суто європейської заявки виступає інтернаціональне тріо - Греція, Єгипет та Саудівська Аравія, які подали спільну заявку, а також заявка південноамерикансьих країн - Уругвай-Аргентина-Чілі-Парагвай.