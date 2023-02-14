​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСпорт

Міністр спорту України заявив про високі шанси країни провести ЧС-2030 з футболу

Вадим Гутцайт сподівається, що мундіаль пройде на стадіонах України.

Міністр спорту України заявив про високі шанси країни провести ЧС-2030 з футболу
Вадим Гутцайт
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі YouTube-каналу ProUA висловив думку, що його країна має хороші шанси отримати право на проведення Чемпіонату світу з футболу 20230 року.

"Шанси великі, тому що ви бачите, що зараз Україна – це тренд у світі. Тому якщо найближчим часом ми матимемо можливість підготуватися, побудувати стадіони, зробити інфраструктуру, то маємо великі шанси для того, щоб отримати право на проведення Чемпіонату світу в Україні", - заявив Гутцайт.

Нагадаємо, що на організацію мундіалю 2030 року, окрім спільної заявки Португалії, Іспанії та України, претендує Марокко, а також спільні заявки Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю, Саудівської Аравії, Греції та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що уряд Саудівської Аравії заради прийняття турніру готовий навіть сплатити за будівництво спортивних об'єктів у Єгипті та Греції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також