Міністр спорту України заявив про високі шанси країни провести ЧС-2030 з футболу

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі YouTube-каналу ProUA висловив думку, що його країна має хороші шанси отримати право на проведення Чемпіонату світу з футболу 20230 року.

"Шанси великі, тому що ви бачите, що зараз Україна – це тренд у світі. Тому якщо найближчим часом ми матимемо можливість підготуватися, побудувати стадіони, зробити інфраструктуру, то маємо великі шанси для того, щоб отримати право на проведення Чемпіонату світу в Україні", - заявив Гутцайт.

Нагадаємо, що на організацію мундіалю 2030 року, окрім спільної заявки Португалії, Іспанії та України, претендує Марокко, а також спільні заявки Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю, Саудівської Аравії, Греції та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що уряд Саудівської Аравії заради прийняття турніру готовий навіть сплатити за будівництво спортивних об'єктів у Єгипті та Греції.