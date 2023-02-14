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Президент НОК України наполягає на бойкоті українцями Олімпіади в Парижі, якщо туди буде допущено росіян

Вадим Гутцайт підтвердив свою думку, висловлену раніше.

Президент НОК України наполягає на бойкоті українцями Олімпіади в Парижі, якщо туди буде допущено росіян
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв'ю YouTube-каналу ProUa поділився думками про можливий бойкот літньої Олімпіади-2024 у разі допуску на Ігри російських та білоруських спортсменів.

"Це дуже складне питання. Я вже свою думку сказав. Якщо їх буде допущено, то моє особисте бачення потрібно бойкотувати. Ви вже, можливо, бачили і читали, що мій вислів щодо всіх ЗМІ та у світі пройшов, що думка президента НОК – це бойкот Олімпійських ігор", - заявив Гутцайт.

"Я вважаю, що життя українців важливіше за участь в Олімпіаді, хоча ОІ – це найважливіший старт у світі для кожного спортсмена. І для країни те саме. Подання країни на Олімпіаді – це дуже важливо. Але це моя особиста думка.

Я не ухвалюю рішення сам. Збиратиме позачергову асамблею, де всі президенти федерацій, наші відомі спортсмени висловлять свою думку. Або ми їдемо на ОІ, або не їдемо. Прийматимемо це рішення разом із нашою олімпійською сім'єю", - підсумував голова НОК.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від можливого бойкоту Олімпіади-2024. Позиція МОК щодо можливої участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024 стала предметом обурення в Україні й заяв високопосадовців всього світу.

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